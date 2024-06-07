Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesiyle başlayan normalleşme tartışmaları, erken seçim tartışmalarının başlamasıyla daha da derinleşti.

Özel, partisinin grup toplantısında iktidarın uyguladığı politikaları eleştirerek, bu şekilde devam edilirse halkın erken seçim talebinde bulunacağını ifade etti.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Özel, erken seçimle ilgili, 127 vekille seçim kararı alabilecek güçte olmadığını, olsa kararı yarın alacağını ve iktidara geleceğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Hakkari'de yaptığı konuşmada erken seçim çağrısında bulunarak, “Türkiye’de erken seçimin koşulları oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Fakat kamuoyu araştırmacıları, erken seçimin şu anda muhalefetin lehine olmayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI NE DİYOR?

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, erken seçim tartışmalarını vatandaşlara sordu. Merkezin Koordinatörü Derya Kömürcü, anket sonuçlarına göre halkın yüzde 43'ünün erken seçim istediğini, yüzde 47.8'inin ise istemediğini açıkladı.

VOA'dan Hilmi Hacaloğlu'na açıklamalarda bulunan Kömürcü, "Türkiye’nin sorununu hiçbir parti çözemez diyenler yüzde 30. ‘AK Parti çözer’ diyenler yüzde 28. ‘CHP çözer’ diyenler yüzde 23" ifadelerini kullandı.