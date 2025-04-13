Olası İstanbul depreminde uzman isimden kritik açıklama!

Van’ın Tuşba ilçesinde yaşanan depremler, beklenen büyük İstanbul (Marmara) depremini yeniden hatırlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda geçmişte yaşanan depremleri hatırlattı ve “Marmara geçmişte olduğu gibi büyük depremden sonra göreceli sakinlik dönemine girmiştir” ifadelerini kullandı.

Hangi depremler meydana geldi?

Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“1999 İzmit depremi İstanbul’u rahatlatmıştır !

Neden ?

1- İstanbul deprem tehlikesi Erzincandan batıya göç eden depremlerin stres transferine dayanmaktadır. Ancak Bolu’dan sonra depremsellik İstanbul'un bulunduğu KAF’nın Kuzey Kolunda değil, Güney Kolunda devam etmiştir.

2-1912 Mürefte Depremi stres transferiyle Ege'ye doğru 1975-2003-2014 deprem serisini; İstanbul’a doğru 1963 Adalar-1999 İzmit-1999 Düzce deprem serisini üreterek Ana Marmara Fayını rahatlatmıştır.

3- Tekirdağ- Çınarcık Çukurları arasındaki küçük - orta depremler büyük depremler gibi doğuya doğrukırılmaktadır (xiang Çen.di.2025)

4- Batı - Orta Marmara creep zonu 1912 deprem kırığını durduran bariyer, 1963 Adalar depremini tetikleyen stres transferi rolünü üstlendi.

5- Marmara geçmişte olduğu gibi büyük depremden sonra göreceli sakinlik dönemine girmiştir.”