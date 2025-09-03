Olasılık’ın sarsıcı hikayesi! Setenay Acı’dan farkındalık çağrısı: Tan Taşçı-Sigur Rós iş birliği

Bursa’nın kültürel hazineleri arasında yer alan Karacabey Longoz Ormanları ve Bursa Arkeoloji Müzesinde çekilen film, Acı’nın ilk yapımı “Geçmişin Sesi” ile araladığı mitolojik kapıyı bu kez farklı bir bakışla yeniden açıyor.

M.S. 600’lü yıllarda Hindistan’da doğup günümüze dek süregelen şiddet döngüsüne dikkat çeken Setenay Acı, *“Olasılık”*ı bir farkındalık projesi olarak tanımlıyor. Film; hayvanlara, çocuklara ve kadınlara yönelik baskıya karşı güçlü bir duruş sergilerken, insanın yarattığı yıkıma karşı yine insanın iyileştirici gücünü sahneye taşıyor.

Acı, filmi için şu sözleriyle dikkat çekiyor:

“Sanat yalnızca estetik bir ifade değil; aynı zamanda topluma ayna tutan, vicdanı harekete geçiren bir güçtür. Olasılık, bu çağrının bir parçası.”

ULUSLARARASI MÜZİK İŞ BİRLİĞİ

Filmin müziklerinde Türkiye’nin sevilen sanatçısı Tan Taşçı ile dünyaca ünlü İzlandalı post-rock grubu Sigur Rós yer alıyor. Bu iş birliği, filme hem ulusal hem de uluslararası ölçekte derin bir duygu boyutu kazandırıyor.

Teaser’da yer alan sert sahneler ve kısa süre önce kaybedilen Narin’in anısına yapılan göndermeler, filmi güçlü bir farkındalık projesine dönüştürüyor.

GÖRSEL YOLCULUK VE KADRO

Görüntü yönetmenliğini Ömer Faruk Güneş ve Onur Şener üstlenirken; filmde Taksim Saint Antuan Kilisesi, Karacabey Longoz Ormanları ve Bursa Arkeoloji Merkezi gibi tarihi ve doğal mekanlar öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye Vegan Derneği, Özgün Tutar ve Linas Korta’nın katkılarıyla hazırlanan stok görseller filme zenginlik katıyor.

Kadroda; Görkem Kenanoğlu, Özlem Emre Kaya, Cemal Kaygusuz, Muharrem Şimşek, Meryem Asan, Engincan Üsküplü, Ayhan Karakaya, Sezgin Bektaş, Yaren Sarıkaya, Furkan Çakmak, Şadiye Nur, Sena Toper, Hakan Kalabalık ve Tevfik Kutay gibi isimler yer alıyor.

Film, geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde gerçekleştirilen gala gösterimiyle ilk kez seyirciyle buluştu.

