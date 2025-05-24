Olay başkandan Fenerbahçe sözleri... O bile kabul etti

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Olay başkandan Fenerbahçe sözleri... O bile kabul etti

EuroLeague yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Panathinaikos'ta maçın ardından Dimitris Giannakopoulos açıklamalarda bulundu. Giannakopoulos, sarı-lacivertlileri tebrik ederken, bu sezon başarısız olduklarını da kabul etti.

EuroLeague Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Panathinaikos'ta devre arası hakem koridorunu basan başkan Dimitris Giannakopoulos, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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"BU YIL BAŞARISIZ OLDUK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Giannakopoulos, "Diğer takımlar gibi Final Four'da yer almayı kutlamıyoruz. Biz Panathinaikos'uz ve başarısız olduğumuzda taraftarlarımızın kulaklarını okşamamıza ve saklanmamıza gerek yok. Bu yıl başarısız olduk ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz! Bugün herkes performansının altında kaldı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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