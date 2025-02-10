Olay karar manşetlere böyle yansıdı: Büyük rezalet

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı yarıda kaldı. Adana ekibi, sarı kırmızılılar1-0 öndeyken bir anda sahadan çekildi. Adana Demirspor’un sahibi Murat Sancak’ın özellikle Mertens’in yerde kaldığı pozisyonda çalınan penaltıya tepki göstererek takımı sahadan çektiği öğrenildi.
Maçla ilgili son kararı TFF verecek. Federasyonun Adana Demirspor’a ciddi bir ceza vermesi bekleniyor.
Ortalığı ayağa kaldıran karar gazete manşetlerine de yansıdı. Gazetelerin spor sayfalarında ve spor gazetelerinde çıkan manşetler şöyle: