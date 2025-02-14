Olay maçın hakemi için TFF’den karar çıktı

Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin yankıları sürüyor.

Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıdan bir süre sonra Adana Demirspor, hakem kararlarına tepki göstermek için maça devam etmemiş ve sahadan çekilmişti.

TFF, Mertens'in penaltı pozisyonuyla ilgili VAR konuşmasını açıklamış ve mücadelenin orta hakemi Oğuzhan Çakır'ın, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye çağrılmadığı ortaya çıkmıştı.

Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Oğuzhan Çakır detayı dikkat çekti.

MHK'nin Oğuzhan Çakır'a 24. haftada görev vermediği görüldü.

İşte Süper Lig’in 24. haftası için açıklanan hakem listesi: