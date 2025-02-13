Olay maçın hakeminin yeni görevi ortaya çıktı: Kimseyle görüştürmüyorlar

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Olay maçın hakeminin yeni görevi ortaya çıktı: Kimseyle görüştürmüyorlar

Galatasaray-Adana Demirpsor maçındaki tartışmalı penaltı kararının doğru olduğunu belirten ve büyük tepki çeken VAR hakemi Jakob Sundberg ülkesi Danimarka’da gündemin üst sıralarına yerleşti. Danimarka Futbol Federasyonu Sundberg yeni görevini belirlerken kimseyle görüşmesine izin verilmedi.

Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçının VAR hakemi Jakob Sundberg, ülkesi Danimarka'da da gündem olmayı başardı.

Ülke basınındaki birçok gazetecinin kendisine ulaşmak istemesine rağmen Sundberg, hiçbir röportaj talebine olumlu geri dönüşte bulunmadı.

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FEDERASYON İZİN VERMİYOR

Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu da kendilerine ulaşarak bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermedi. Danimarka basınına göre; Danimarka Futbol Federasyonu, basın mensuplarının konu hakkında diğer hakemler ile de irtibata geçmesine engel oldu.

Jakob Sundberg, Danimarka Superliga sezonu ilk maçında pazartesi günü Randers-Kopenhag maçında yine VAR hakemi olacak.

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