TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

"DİPLOMAYI ALAMAZLAR"

Atalay, salonda yer alan akademisyenlere hitaben, "Hacettepe benim için de sizin için de saygın üniversitelerden bir tanesi. Bu salonda bulunan, öğretim üyesi, hukukçu, profesörler; kusura bakmayın hocam tarla kadar diplomanız var. Bizde öyle bir şey yok. Yani öyle bir tablo, o kadar önemli ki; bakanlığınızı alırlar, başkanlığınızı alırlar ama diplomanızı, unvanınızı alma imkanı hiç kimsenin yok" sözlerini sarf etti.

"MAÇIN SONUNA BAKACAKSIN"

Bu sözlerden sonra salondan yükselen "aldılar" seslerine Ergün Atalay şöyle yanıt verdi, "Alamazlar abi, 3 kişiyi yaparlar 4 kişi yaparlar sonra öyle olmaz, maçın sonuna bakacaksın."

İMAMOĞLU'YLA BİRLİKTE 28 KİŞİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

13 Ağustos tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmişti.

İstanbul Üniversitesi, üniversitelere gönderdiği yazıda, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin “yatay geçişlerinin usulsüz olduğu” gerekçesiyle lisans diplomalarını iptal etmişti.