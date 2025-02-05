Olay takas sonrası Doncic’ten ilk açıklama geldi: Hâlâ alışmaya çalışıyorum

Spor tarihinin en çok olay yaratan transferlerinden biri NBA’de gerçekleşti. Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers arasında gerçekleşen takasta iki yıldız oyuncu Luka Doncic ve Anthony Daivs takımlarını değiştirdi. Doncic Lakers’a giderken Davis ise Mavericks forması giyecek.

Takasın ilk ortaya çıktığı anda herkes şaka olduğunu düşünse de sonraki dakikalarda olayın ciddiyeti belli oldu. Takas üzerinden günler geçmesine rağmen kimse bu duruma anlam veremedi.

Los Angeles Lakers’ta Lebron James ile birlikte forma giyecek Luka Doncic’ten ilk açıklama geldi. Sloven basketbolcu yaptığı açıklamada Dallas yönetiminin takas kararını neden verdiğini bilmediğini söyledi. Takas sonrası hâlâ yeni bir takımda oynamaya alışmaya çalıştığının altını çizen yıldız basketbolcu, Lakers’taki geleceği için sabırsızlandığını söyledi.

Takas sonrası ilk günlerin çok zor geçtiğini vurgulayan Doncic, "Kariyerimin tamamını orada geçireceğimi düşünmüştüm. Sadakat benim için önemli bir kavramdır... Ama burada okyanus var. Lakers'ta oynayabileceğim. Bunu söyleyebilecek çok kişi yok” şeklinde konuştu.

TAKASIN ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Dallas'ın kendisini neden takas ettiğine dair düşünceleri sorulduğunda, Doncic "Bir karar verdiler. Nedenini bilmiyorum." ifadelerini kullandı ve takası öğrendiğinde ilk tepkisini "Uyuyordum... 1 Nisan olup olmadığını görmek için telefonumu kontrol ettim” şeklinde dile getirdi.

Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic, LeBron James ile sahayı paylaşma fırsatını "hayalinin gerçek olması" olarak nitelendirdi.



Dallas genel menajeri Nico Harrison, anlaşmadan sonra Doncic için takas konusunda görüştüğü tek takımın Los Angeles olduğunu söylemişti. Ayrıca 25 yaşındaki yıldızın Mavs ile uzatma imzalamak istemediğini veya ayrılmak istediğini hiçbir zaman belirtmediğini de itiraf etmişti.



Doncic de bunu doğruladı ve takımla kontratını uzatmayı kabul etmeyeceğine dair bir işaret verip vermediği sorulduğunda "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.



Luka, son günlerde Dallas'tan "kondisyonunun yeteri kadar iyi olmadığına" dair gelen yorumlar hakkında "Bir şey söylemesem daha iyi" şeklinde yanıt verdi ve bunun kendisi için "büyük bir motivasyon" olduğunu da sözlerine ekledi.



Doncic, sol baldırındaki gerginlik nedeniyle Noel Günü'nden beri forma giyemiyor olsa da, iyileşme sürecini hızlandırdığı ve geri dönüşe yaklaştığı bildiriliyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen Lakers'ın yeni yıldızı, 28,1 sayı, 8,3 ribaund ve 7,8 asist ortalamaları üretti.