Olay yaratan Icardi iddiası! Düzmece rapor...

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bıçak altına yatan ve Arjantin'de bulunan Mauro Icardi için Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan'dan önemli bir iddia geldi. Uzundurukan ünlü oyuncunun Galatasaray sağlık heyetine düzmece ve sağlıksız bir rapor gönderdiğini iddia etti.

DÜZMECE RAPOR İDDİASI

Zeki Uzundurukan "Galatasaray'da sağlık heyeti, 15 gün önce Icardi’den bir rapor istiyor. Arjantinli, düzmece ve son derece basit bir rapor gönderiyor. Sağlık heyeti 'Burada hiçbir şey belli değil, bize detaylı bir sağlık raporu gönder ya da gel burada seni kontrolden geçirelim' diyor. O da 'Şubat ayına doğru gelirim' diyor." ifadelerini kullandı.

Sakatlığına kadar bu sezon Galatasaray'da 14 maçta forma giyen Icardi 6 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.