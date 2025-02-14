Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nın yarı finalindeki olaylı derbide Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Kupada final maçı, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

DERBİ YARIDA KALDI

Son çeyreğin ikinci dakikasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Hakemler, derbide 3. anonsu yaptırdı. Anonsun ardından hakemler ve Galatasaraylı basketbolcular soyunma odasına gitti. Salondan Fenerbahçeli taraftarlar çıkarılınca derbi kaldığı yerden devam etti.

Derbinin ardından konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Šarūnas Jasikevičius: "Çok mutluyuz ancak kolay olmadı. Umarım finalde daha iyi oynarız, Beşiktaş iyi bir takım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BEKO 89 GALATASARAY 74

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Errick Mc Collum 14, Nigel Hayes 18, Tarık Biberoviç 14, Marko Guduric 10, Khem Birch 1, James Metecan Birsen 5, Wade Baldwin 7, Nicolo Melli 4, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 9, Mert Emre Ekşioğlu, Devon Hall

Galatasaray: Livingston Jr 3, Michael Young 3, James Palmer Jr 6, Angel Delgado 5, Göksenin Köksal, Tyrone Wallace 7, Sadık Emir Kabaca, William Cummings 2, Samet Geyik, Ebuka Rufus Izundu 16, Buğrahan Tuncer 12, Yaman Alişan

1. Periyot: 22-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-46 (Galatasaray lehine)