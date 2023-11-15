Olaylı derbinin VAR kayıtları açıklandı. Bütün hakem konuşmaları deşifre oldu

Premier Lig, Tottenham - Liverpool maçında Liverpool'un yanlışlıkla iptal edilen gölünün VAR kayıtlarını yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Olaylı derbinin VAR kayıtları açıklandı. Bütün hakem konuşmaları deşifre oldu

İngiltere'de gündem olan derbinin VAR kayıtları kamuoyuna açıklandı.

Premier Lig Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb ve eski futbolcu Michael Owen, Premier Lig VAR merkezinde tartışılan 4 kararı ve bu kararların VAR kayıtlarını canlı yayında konuştu.

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Olaylı Tottenham - Liverpool maçının ardından Premier Lig, bu sezon ikinci kez VAR kayıtlarını ilan ettiler.

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Webb ve Michael Owen, futbolseverlere kararların nasıl alındığı konusunda daha fazla bilgi vermek için maç görevlileri (Hakem, yardımcı hakem, video asistan hakem, yardımcı video asistan hakem, VAR operatörü) arasındaki konuşmaları da açıkladı.
TÜM POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİLER
Programda Newcastle Unitedlı Anthony Gordon'ın Arsenal'e attığı gol; Kai Haverts ve Bruno Guimaraes'in aynı maçta yaptıkları fauller; Manchester Unitedlı Harry Maguire'ın Fulham maçında attığı golün ofsayt kabul edilmesi, Wolverhamptonlı Hwang Hee-Chan'ın Newcastle United maçında yaptığı penaltı, Tottenhanlı Cristan Romero'nun Chelsea maçında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kartlar tek tek masaya yatırıldı.

NEWCASTLE 1-0 ARSENAL

OLAY 1

64. dakikada ve skor 0-0 iken, Newcastle United'ın oyuncusu Joe Willock boşta kalan bir topu kovaladı ve topun oyun dışına çıkmasını engellemeye çalıştı. Ortasını yaptı ve Joelinton arka direkte Arsenal defans oyuncusu Gabriel'den sıyrılarak vuruşunu yaptı. Top Anthony Gordon'ın önüne düştü ve o da galibiyet golü için vuruşunu yaptı.

MAÇ HAKEMİ NE KARAR VERDİ?

Hakem gol kararı verdi. Uzun bir VAR kontrolüyle topun oyun dışına çıkmasını, Gabriel'e olası bir faulü ve ofsayt kararını inceledi. VAR golün geçerli olduğunu onayladı.

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