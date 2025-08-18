Olaylı gece! Cip apartman boşluğuna düştü

Sancaktepe’de yokuştan yukarı çıkmaya çalışan cip, kayarak apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 4 kişiden 1’i yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Veda Sokak’ta meydana geldi. İçerisinde 4 kişi bulunan 34 HCN 150 plakalı cip, yokuştan yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.

Kontrolsüz şekilde kayan cip, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 4 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip olay yerine çağırılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.