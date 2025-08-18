Olaylı gece! Cip apartman boşluğuna düştü

Kaynak: DHA
Sancaktepe’de yokuştan yukarı çıkmaya çalışan cip, kayarak apartman boşluğuna düştü.

Sancaktepe’de yokuştan yukarı çıkmaya çalışan cip, kayarak apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 4 kişiden 1’i yaralandı.

istanbul-sancaktepede-yokusta-kayan-c-871156-258695.jpg

Kaza saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Veda Sokak’ta meydana geldi. İçerisinde 4 kişi bulunan 34 HCN 150 plakalı cip, yokuştan yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.

istanbul-sancaktepede-yokusta-kayan-c-871154-258695.jpg

Kontrolsüz şekilde kayan cip, apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-sancaktepede-yokusta-kayan-c-871155-258695.jpg

Kazada, araçtaki 4 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip olay yerine çağırılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

