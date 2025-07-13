Olaylı gece! Düştü denildi gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: DHA
Olaylı gece! Düştü denildi gerçek bambaşka çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı. Kadın kocasının düştüğünü belirterek, olayı gizlemeye çalıştı.

Aydın'da yaşanan olay, saat 21.30 sıralarında Ata Mahallesi’nde 718’inci Sokakta Melissa Park Sitesi’nde meydana geldi. A.A. isimli kadın, tartıştığı eşi G.A’yı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şoka giren G.A. ifade veremezken, eşi A.A. ve evde bulunan kız kardeşi ile eniştesi ise düşerken kafasını çarpıp, yaralandığı belirtti.

Ambulansa alınan yaralı G.A.’ya müdahale eden sağlık görevlisi, 3 yerinden bıçaklanma sonucu yaralandığı belirledi. Sağlık görevlisinin uyarısı üzerine polis, şüpheli olarak eşini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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