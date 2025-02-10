Olaylı maç sonrası tartışmalara Samsunspor da katıldı: Masa başında maç kazanmadık

Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında Mertens'in pozisyonunda verilen penaltı kararı sonrası Adana Demirsporlu futbolcuların sahayı terk etmesi, Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da geniş yankı uyandırdı.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırım, "İyi ki Samsunsporluyuz! Türk futbolunda yaşananları görünce, Samsunsporlu ve Samsunspor Başkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum" ifadelerini kullandı.



Samsunspor'un her zaman sahada alın teriyle mücadele ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Türk futbol kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz: Biz Samsunspor'uz! 'Armamız yeter' diyoruz… Sahada şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Asla masa başında maç kazanmadık ve kazanmayı da istemiyoruz. Futbolun temiz ve lekesiz kalması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.