Türkiye Kupası'nda korkutan eşleşme. 2016'da büyük olaylar çıkmıştı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nın 4. turunda Güneydoğu Anadolu ekibi Amedspor ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası akıllara 2016 yılında oynanan olaylı maç geldi.

MKE Ankaragücü ile Amed Sportif Faaliyetler Kulübü arasında 24 Nisan 2016'da oynanan futbol maçı sırasında protokol tribününde çıkan olaylarla gündeme damgasını vurmuş ve görüntüler uzun süre belleklerden silinmemişti.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nın dikkat çeken eşleşmelerinden MKE Ankaragücü Amedspor maçı, 8; 9 veya 10 Kasım tarihlerinde oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz bu müsabakanın tarihine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Fakat karşılaşmanın Dünya Kupası öncesinde düzenlenmesi bekleniyor

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Herkesin merak ettiği MKE Ankaragücü Amedspor maçının A Spor kanalında yayınlanması bekleniyor.