Olcay Şahan'dan flaş yorum. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi nasıl yeneceğini anlattı

Arkadaşımız Selahattin Ekrekli'ye konuşan Olcay Şahan, derbinin Beşiktaş'ın ayağa kalkma maçı olacağını iddia etti.

İşte Olcay Şahan'ın Yeniçağ'a yaptığı çok özel açıklamaları...

OLCAY ŞAHAN’DAN DAN İNCİLER

‘’Beşiktaş hiç bir zaman pes etmez."

‘’Beşiktaş'ın ayağa kalma maçı olacak."

‘’Beşiktaş bu maçı kazanacak."

‘’Oyuncularda özgüven eksikliği vardı."

‘’Yeni yönetimde futboldan gelen, futbolu bilen isimler var."

‘VAR'ın tartışılması yanlış."

"Hedefim Ankaraspor TFF 1. Lig'e çıkarmak."

"Ankaraspor’da Süper Lig'de oynayacak çok yetenekli oyuncular var."

‘’Montella seçimi doğru."

‘’Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarih yazacak."

Süper Lig'de çok önemli bir derbi var bu akşam. Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Beşiktaş sezona iyi başlamadı zirvede olma mücadelesi veriyor, neler söyleyeceksin?

"Bu sezon Beşiktaş’ın gidişatı çok iyi değil, ama yeni bir yönetim geldi. İnşallah hayırlısı olur. Yeni yönetime baktığımızda içinde futboldan gelmiş, futbolcu dilinden çok iyi anlayan eski futbolcu abilerimiz var. O yüzden hayırlısı olsun diyorum. Bugünkü maça gelirsek ben çok umutluyum. Bu maç Beşiktaş’ın ayağa kalkış maçı olacak. Benim dönemimde bir Trabzonspor maçı oynuyorduk, futbolcuların hepsinin yerde yattığı bir maçtı. O maç Beşiktaş’ın geri dönüş maçıydı. Bugün de inanıyorum ki Fenerbahçe derbisi Beşiktaş’ın geri dönüş maçı olacak. Bugünkü derbiden 3 puanla ayrılacaklar ve yeni bir hava yakalayacaklar. Olumsuz havayı olumluya çevirecekler diye düşünüyorum.

Sence Beşiktaş nerede hata yaptı, zirveden uzaklaştı?

Beşiktaş’ta 3. hoca değişikliği oldu. Futbolcularda da özgüven kaybı yaşandı ki bu çok normal. Artık burada geçmişe değil geleceğe bakmak lazım. Nerede yanlış yapıldığını tartışmak gereksiz. Artık bundan sonraki süreci takip etmek gerekir. Zaten Rıza hoca ile birlikte takım yeni bir ivme ve hava yakaladı. Bu maçla birlikte bu ivme daha da yukarı doğru çıkacak ve artı ya dönüşecek diye düşünüyorum. Zaten 2 hafta sonra ilk yarı bitiyor. İkinci yarıya doğru takviyelerle şampiyonluk yarışı içine girecekler diye düşünüyorum. Beşiktaş hiç bir zaman pes etmez. Bunu kendimden biliyorum. Oynadığım dönemde hiç bir zaman pes etmemişizdir. O yüzden her zaman yarışın içinde olacaktır diye düşünüyorum.

Şampiyonluk yarışı sezon sonuna kadar sürer mi. Beşiktaş bu yarışın neresinde olur?

Bu yüzden bu maç çok önemli ve kritik. Aradaki puan farkını kapatma açısından çok önemli bir fırsat. Lig çok uzun bir maraton. Ben sezon sonuna kadar bu yarışın devam edeceğini ve şampiyonun belli olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası şu anda Süper Lig koptu gibi gözükse de bu ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de puan kaybedeceğini düşünürsek Beşiktaş’ın alacağı puanlarla lig yarışına ortak olacağını düşünüyorum.

Beşiktaş'ın şampiyonluktan kopmadığını mı düşünüyorsun?

Tabii ki; Beşiktaş her zaman şampiyonluk adayıdır. Puan farkı önemli değil. Sonuçta Beşiktaş’tan bahsediyoruz. O yüzden de iddialarının süreceğini düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi bugünkü maç çok çok önemli. Bugünkü maçı kazandığı taktirde tekrardan şampiyonluk yarışına dahil olacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe’nin ligde çok iyi gitmesinin nedenini henüz derbi oynamadıklarına bağlayanalar var. Hatta Trabzonspor'a da yenildiler. Fenerbahçe’nin büyük maçlarda iyi oynayamadığını ve asıl gücünün derbilerde görülmesi gerektiğini söyleyenler var. Katılıyor musun bu söyleme?

Türkiye liginde oynamak kolay değil. Süper Lig gerçekten çok zor bir lig. Gelen futbolcuların çoğu büyük maçın havasını atmosferini bilmiyorlar. Beşiktaş ve Fenerbahçe yeniden kurulmuş takımlar. Çok yeni transferleri var. Fenerbahçe bugün farklı bir atmosfer ve farklı bir ambiyansta oynayacak. O yüzden bugünkü maçta da hissedecekler. Belki bundan kaynaklı olabilir. Ben inanıyorum ki Beşiktaş kendi evinde kazanacak. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe derbilerini çok iyi oynuyor.

VAR çok tartışılmaya başlandı. Sen neler söyleyeceksin. 'Kaldırılsın' diyenler var.

Bence bu konuyla ilgili hiç tartışamaya gerek yok. Dünya’da her ülkede VAR sistemi uygulanıyor. Kaldırılması söz konusu olamaz. Dünyanın her yerinde yanlışlar yapılıyor. Bizim ülkemizde bir tık fazla oluyor bu hatalar. Sonuçta bu hatalar hep olacak. Bence bu konuyu çok fazla tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum.

Çok üst düzey takımlarda forma giydin. Şimdi TFF 2. Lig'de Ankaraspor’da oynuyorsun. Hedefleriniz nedir? Kaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorsun. Alt liglerle üst liglerin zorluğu ve kolaylığı nelerdir?

Vücudum ne kadar elverirse o kadar oynamayı düşünüyorum

Benim bu sene hedeflerim var. Ankaraspor'u bir üst lige taşımak istiyorum. Şunu söyleyebilirim. Bu lig hiç kolay bir lig değil. Gerçekten çok kaliteli ve yetenekli oyuncular var. Çoğu da yaş olarak gelecek vaat eden oyuncular. Zaten Süper Lig takımlarından yetkililer gelip bizim maçları izliyorlar. Bu ligde Süper Lig'de oynayabilecek çok aday oyuncu var. Bunu kendim gözlemleyebiliyorum. Ben de ileriki dönemlerde hocalık yapmak istiyorum. Bu ligdeki oyuncuları iyi analiz ediyorum. Çok yetenekli bir oyuncu grubumuz var. Bunun da mimarı başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu'dur. Gerçekten genç oyunculara çok büyük emek ve destek veriyor. Genç oyunculara oynamaları için gayret ve fırsat verdiğine bizzat şahit oluyorum.

Montella yönetimindeki Milli Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Milli Takım neler yapar? Montella seçimini nasıl değerlendiriyorsun?

Anlık bakarsak seçim gayet doğru. Sonuçta önemli olan bir futbol takımının hoca ile diyaloğudur. Bu benim için çok değerli. Montella ile futbolcuların ilişkisine bakarsak çok iyi olduğu görülüyor. Bu da son maçlardaki performanslara yansıdı. O yüzden ben Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılı olacağına ve tarih yazacağına inanıyorum."