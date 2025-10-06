Olcay Şahan Trabzon'a döndü

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK, dün teknik direktör Muzaffer Bilazer'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1461 Trabzon FK Teknik Direktörümüz Muzaffer Bilazer görevinden affını istemiştir. Yönetim Kurulumuz, yapılan değerlendirme sonucunda bu talebi kabul etmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu özveri ve katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Muzaffer Bilazer ile ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Muzaffer Bilazer'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için, bugün Olcay Şahan'la anlaşmaya varıldı.

Lacivert kırmızılı takımın açıklamasında "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Şahan, kulüp başkanı Celil Hekimoğlu’nun da katılımıyla kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törende resmi sözleşme imzaladı.

ŞAHAN: SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Törende konuşan Celil Hekimoğlu, "Olcay Şahan, futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza atmış, karakteriyle Türk futbolunda örnek olmuş bir isim. Şimdi bu birikimini teknik adam olarak kulübümüze aktaracak. Kendisine güveniyoruz, hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Olcay Şahan ise "Böylesine köklü ve hedefleri olan bir kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımızı play-off hattına taşıyıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

MAÇA ÇIKAMADAN İSTİFA ETTİ

Eski futbolcu Olcay Şahan, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Altınordu'yu çalıştırarak ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştı.

Bu sezon başında bir diğer 2. Lig takımı Yeni Mersin İdman Yurdu ile anlaşan Şahan, yaklaşık bir ay sonra hiç maça çıkmadan istifa etmişti.

Şahan göreve başladıktan sonra kulüpte yönetim değişikliği yaşanmıştı. Sona gelen transfer görüşmelerinin askıya alındığını açıklayan Olcay Şahan, kulüp yönetiminin kendisiyle iletişim kurmadığı için İstanbul'a döndüğünü söylemişti.