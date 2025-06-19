Olcay Şahan'ın yeni adresi belli oldu: Akdeniz ekibi ona emanet

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdman Yurdu, Ahmet Cingöz'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcu Olcay Şahan'ı getirdi.

38 yaşındaki genç teknik direktör geçen sezon İzmir ekibi Altınordu'nun başında görev almıştı.

Olcay Şahan, Akdeniz kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Alman ekibi Düsseldorf’un altyapısında başlayan Olcay Şahan, daha sonra Leverkusen ve Mönchengladbach altyapılarında forma giydi. MSV Duisburg ve Kaiserslautern’de oynayan orta saha oyuncusu, 2012 yılında Beşiktaş’a transfer oldu.

Siyah beyazlı formayı giydiği 4,5 sezonda bir lig şampiyonluğu kazanan Olcay Şahan, 2017’de Trabzonspor’a imza attı. Daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor formalarını da terleten oyuncu, Ankaraspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

2 Şubat 2024 tarihinde Ankaraspor yönetimi, Olcay Şahan’ı takımın başına futbol sorumlusu olarak getirdi. Teknik alanda başarılı bir çizgi izleyen Şahan, geçtiğimiz sezon Altınordu’yu çalıştırdı. A Milli Takım formasını da 29 kez giyme başarısı gösteren başarılı orta saha, iki gol atarken üç de asist yaptı.