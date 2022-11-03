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2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:46
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı. 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sonuçları açıklandı

2022-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.

Merkezden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2022'de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans'a ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedildi.

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