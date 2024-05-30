Ölçüsü iyi ayarlanırsa yavan olmuyor. Kısırın çok daha lezzetli olmasını sağlayan tüyo

Kaynak: Haber Merkezi
Ölçüsü iyi ayarlanırsa yavan olmuyor. Kısırın çok daha lezzetli olmasını sağlayan tüyo

Lezzetli kısır yapmak için işte bilmeniz gerekenler

Kısır, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak bazen evde yapılan kısır, restoranlardakine göre daha yavan olabilmektedir. Bu durumun temel sebeplerinden biri ölçülerin doğru ayarlanmamasıdır. Özellikle baharat, limon suyu ve yağ gibi malzemelerin miktarlarına dikkat edilmesi, kısırın lezzetini önemli ölçüde etkileyebilir.

KISIR YAPARKEN İŞTE İŞİNİZE YARAYACAK TARİF

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Lezzetli kısır tarifinin detaylarına yer verildi. İşte kısır yaparken bilmeniz gereken tarif

Tam Ölçülü Kısır Tarifi

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2 su bardağı ince bulgur
2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 adet limonun suyu
1 orta boy kuru soğan
2-3 adet yeşil soğan
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane (isteğe bağlı)
1/2 demet taze dereotu
1/2 demet taze kişniş (isteğe bağlı)
2 orta boy domates
1 salatalık
1 orta boy yeşil biber
1 orta boy kırmızı biber (isteğe bağlı)
Tuz
Karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)

Servis için:

Marul yaprakları
Limon dilimleri

Yapılışı:

İnce bulguru bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin ve üzerini bir kapak veya temiz bir bezle kapatıp bulgurların şişmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu arada kuru soğanı ve yeşil soğanı ince ince doğrayın. Maydanozu, taze nane, dereotunu ve kişnişi de doğrayın. Domatesleri, salatalığı ve biberleri küçük küçük doğrayın. Şişen bulgurları geniş bir kaseye alın. Üzerine domates salçası, biber salçası, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız bulgur karışımına doğranmış kuru soğan, yeşil soğan ve diğer doğranmış yeşillikleri ekleyin. Tekrar karıştırın. Son olarak doğranmış domatesleri, salatalığı ve biberleri ekleyin ve tüm malzemelerin birbiriyle özdeşleşmesini sağlayacak şekilde karıştırın. Kısırınızın lezzetlenmesi için en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Servis yapmadan önce kısırınızı marul yaprakları üzerine güzelce yerleştirin. Limon dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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