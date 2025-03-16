Old Firm derbisinde zafer Rangers'ın

Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada, Rangers maça hızlı başladı ve henüz 4. dakikada James Tavernier'in kullandığı köşe vuruşunda Nico Raskin'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 37. dakikada Mohamed Diomande, ceza sahası içinde buluştuğu topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

CELTİC'İN GERİ DÖNÜŞ ÇABASI

İkinci yarıya hızlı başlayan Celtic, 49. dakikada Jota'nın ortasında Daizen Maeda'nın etkili kafa vuruşuyla farkı bire indirdi. 74. dakikada Luke McCowan'ın pasında Reo Hatate, topu filelerle buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi. Bu golle birlikte ev sahibi ekip moral buldu ve galibiyet için baskısını artırdı.

HAMZA IGAMANE'NİN UNUTULMAZ GOLÜ

Maçın 88. dakikasında, Celtic savunmacısı Alistair Johnston'ın hatasını değerlendiren Hamza Igamane, ceza sahası dışından sert ve isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Rangers'a 3-2'lik galibiyeti getirdi ve takımına Celtic Park'ta 2020'den bu yana ilk zaferini kazandırdı.

RANGERS'IN YÜKSELEN PERFORMANSI

Bu galibiyet, Barry Ferguson yönetimindeki Rangers'ın son dönemdeki yükselen form grafiğinin bir göstergesi oldu. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik deplasman galibiyeti, takımın moral ve motivasyonunu artırdı. Ferguson'ın göreve gelmesiyle birlikte takımın oyun anlayışında ve disiplininde gözle görülür bir gelişme yaşandı.

CELTİC'TE EKSİKLERİN ETKİSİ

Celtic cephesinde ise kaptan Callum McGregor ve savunmanın önemli isimleri Auston Trusty ile Liam Scales'in sakatlıkları, takımın savunma kurgusunu olumsuz etkiledi. Bu eksiklikler, özellikle ilk yarıda savunmada yaşanan hataların artmasına neden oldu. Kaleci Kasper Schmeichel'ın da alışılmadık hataları, takımın güvenini sarstı.

MAÇ SONU OLAYLARI VE DİSİPLİN SORUNLARI

Karşılaşmanın son anlarında ve sonrasında yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. Rangers'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny'nin, Hamza Igamane'nin golü sonrası Celtic taraftarlarına su sıkarak provokasyonda bulunması, tribünlerde gerginliğe yol açtı.Bu hareket, bazı Celtic taraftarlarının sinirlenmesine ve polis müdahalesine neden oldu. Ayrıca, Mohamed Diomande'nin gol sevinci sırasında yaptığı 'silah' işareti, İskoç Futbol Federasyonu tarafından disiplin soruşturmasına tabi tutulabilir. Bu tür hareketler, geçmişte de Rangers'a para cezası getirmişti.

GELECEK MAÇLAR VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Bu sonuçla birlikte Celtic, ligdeki ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Rangers ise puan farkını 13'e indirerek umutlarını tazeledi. Her iki takım da önlerindeki maçlara odaklanarak, sezon sonuna kadar mücadelelerini sürdürecekler.