Old Trafford'da büyük şok: Crystal Palace, Manchester United’ı devirdi

Crystal Palace, Old Trafford’da önemli bir galibiyete daha imza attı. Manchester United’ın genç teknik direktörü Ruben Amorim, Rasmus Hojlund ve Joshua Zirkzee gibi yıldız isimleri kenarda tutarak, orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo’yu sahte dokuz pozisyonunda denedi. Ancak bu taktik, beklenen verimi vermedi.

İlk yarıda her iki ekip de net fırsatlar yakalayamazken, ikinci yarıda Crystal Palace oyuna ağırlığını koydu. 64. dakikada Eberechi Eze’nin kullandığı serbest vuruş sonrası Maxence Lacroix’ın kafa vuruşu direkten döndü. Kaleci Andre Onana’nın çaresiz kaldığı pozisyonda Mateta topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi.

MATETA’DAN BİR GOL DAHA, UNİTED SAVUNMASI DAĞILDI

Manchester United, beraberliği yakalamak için risk alırken, 89. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Daniel Muñoz’un sağ kanattan gönderdiği alçak ortayı iyi takip eden Mateta, topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı. Fransız forvet, bu sezon Premier League’deki gol sayısını 10’a çıkardı.

MANCHESTER UNİTED İÇİN KARA GECE

Karşılaşmada ev sahibi ekip için bir kötü haber daha geldi. 75. dakikada Ismaila Sarr ile girdiği ikili mücadelede dizinden ciddi şekilde sakatlanan Lisandro Martinez, gözyaşları içinde sahayı sedyeyle terk etti.

Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace, son yıllardaki başarılı Old Trafford performansına bir yenisini ekledi. Bu galibiyetle üst üste üç deplasman maçından galibiyetle ayrılan Palace, 2019’dan bu yana ilk kez böyle bir başarıya ulaştı. Ayrıca, Aralık ayından bu yana deplasmanda topladığı 16 puanla Premier League’in en iyi dış saha performansına sahip takımı oldu.

MANCHESTER UNİTED DÜŞÜŞTE: AMORİM TARTIŞILIYOR

Bu yenilgiyle Manchester United, Premier League’de 13. sıraya geriledi ve Amorim yönetiminde üst üste lig galibiyeti alma başarısını hâlâ gösteremedi. Üstelik, kulüp tarihinde en kötü iç saha performanslarından birini yaşıyor. United, bu sezon evinde oynadığı 13 maçın yedisinde mağlubiyet aldı. Bu istatistik, kulüp tarihinde yalnızca 1893-94 sezonunda tekrarlandı.

SAVUNMA DİSİPLİNİ CRYSTAL PALACE’A ZAFERİ GETİRDİ

Sezon başında düşme hattında yer alan Crystal Palace, Glasner’ın göreve gelmesiyle savunmasını güçlendirdi ve büyük bir çıkış yakaladı. Marc Guehi, Chris Richards ve Maxence Lacroix üçlüsü, Manchester United hücumcularına geçit vermedi. Kaleci Dean Henderson da eski takımı karşısında başarılı bir performans sergileyerek, özellikle ikinci yarıda Bruno Fernandes ve Manuel Ugarte’nin şutlarını kurtardı.

Bu sonuçla Crystal Palace, Premier League’de 12. sıraya yükselirken, Manchester United için işler giderek zorlaşıyor.