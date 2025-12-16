Premier Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Manchester United Bournemouth'u konuk etti.

Toplam 8 gole sahne olan nefes kesen mücadelede puanlar bölüşüldü.

Old Trafford'da oynanan çılgın maçta; Manchester United Diallo'nun 13. dakikada attığı golle öne geçti.

Semenyo 40. dakikada ağları havalandırarak eşitliği sağladı. Bu gole Casemiro ile hızlı cevap veren ev sahibi ekip devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Bournemouth, 7 dakika içerisinde Evanilson ve Tavernier ile üst üste bulduğu gollerle skoru tersine çevirmeyi başardı.

Bruno Fernandes'in 77. dakikada attığı frikik golü maça bir kez daha dengeyi getirirken hemen peşine Cunha 79'da bir kez daha Manchester United'ı öne geçirdi. (4-3)

Temponun hiç düşmediği mücadelede; Bournemouth'ta oyuna sonradan giren 19 yaşındaki Kroupi ayağının tozuyla kaleci Lammens'i mağlup ederek 84'te skoru 4-4'e getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için varını yoğunu ortaya koyarken girilen net gol pozisyonlarından sonuç çıkmadı ve sezonun şu ana kadarki en heyecan verici maçında puanlar bölüşüldü.

Bu sonuçla Manchester United puanını 26'ya yükseltirken ligde 7 maçtır galip gelemeyen Bournemouth ise puanını 21 yaptı.