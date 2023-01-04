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Öldü denilen Nasrallah canlı yayına çıktı

Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah canlı yayında sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:06
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Öldü denilen Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah canlı yayına çıktı

Öldü denilen Nasrallah canlı yayına çıktı
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Geçtiğimiz günlerde Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah ile ilgili bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.

Nasrallah ile ilgili “hayatını kaybetti” iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Bu iddiaların ardından ise Nasrallah, bir canlı yayına çıkarak sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü “grip” olması nedeniyle konuşma yapamadığını belirten Nasrallah, “Sizi endişelendirdiğim için özür dilerim. Benim için dua eden ve sağlığım için fedakarlık yapanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Nasrallah konuşmasının devamında ölümünün üçüncü yıl dönümü olan İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’yi andı.

Amerikalıların Irak, Suriye, Lübnan, İran ve Libya gibi ülkelere saldırıp bu ülkeleri işgal etme planları olduğunu iddia eden Nasrallah, “Süleymani son yirmi yılda Amerikan planlarına karşı savaştı. Amerikalıların Süleymani’yi neden öldürdüğünü hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

HASAN NASRALLAH KİMDİR

Hasan Nasrallah 31 Ağustos 1960'da Güney Beyrut'ta doğdu. 1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesinin memleketi olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne kaçtı. Orada Şiî Emel örgütüne katıldı. Irak'ta Şiî eğitimi gördü. Daha sonra Lübnan'a dönerek Emel örgütünün lideri Abbas El-Musavi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

Ailesinin içinde tanınmış bir din alimi bulunmamasına rağmen Seyyid Hasan dine sevgi ve ilgi duyan bir çocuktu. Bu ilgi namaz ve oruç gibi bilinen ibadetlerle sınırlı değildi. Onun bu ilgisi kendisini 1976 yılında Necef'e gitmeye ve orada İslami ilimleri tahsil etmek için ilim havzasında öğrenime başlamaya itti. 1978 yılında Lübnan'a döndü ve Seyyid Abbas Musevi'nin kurduğu el-İmam el-Muntazar medresesinde eğitimine devam etti. Aynı zamanda Emel hareketindeki siyasi faaliyetlere iştirak etti ve Emel hareketinin Bekaa bölgesindeki siyasi sorumlusu oldu.

1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı ve hayatını İsrail'i Lübnan'dan atma amacına adadı. 1992 yılında Abbas El-Musavi'nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

14 Temmuz 2006 tarihinde 2006 İsrail-Lübnan Krizi sırasında Hasan Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Hasan Nasrallah sağ olarak kurtulmayı başardı.

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