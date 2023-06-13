Öldü denilen kadın tabutta dirildi

Son dakikanın haberine göre, Ekvator'da yaşayan ve Cuma günü rahatsızlanan 76 yaşındaki Bella Montoya oğlu tarafından hastaneye yetiştirildi.

Burada doktorların ilk müdahaleyi yaptığı 76 yaşındaki kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. En azından Los Rios eyaletindeki Martín Icaza Hastanesi'ndeki doktorların aileye söylediği buydu.

Oğlu, onun evlerinde hastalandığını ve ardından onu hastaneye kaldırdığını ve hastaneye kaldırıldıktan üç saat sonra bir doktorun onun öldüğü açıkladığını aktardı.

Montoya'nın öldüğünün açıklanmasının ardından aile cenaze işlemleri için harekete geçti. Aile 76 yaşındaki kadına son görevini yapmak için bir araya geldiğinde şoke eden bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.

"KATALEPSİ VAKASI OLABİLİR"

Kadının tabutun içinde nefes almaya çalıştığı anlar kameralara da yansıdı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

4 saat tabutta kalan kadının yaşadığını fark eden oğlu ve yakınları hemen ambulans çağırdı. Oğlu, 'Annem sol elini hareket ettirmeye, gözlerini açmaya, ağzını açmaya başladı' dedi.

Cenaze evine gelen sağlık ekipleri Montoya'yı tabuttan çıkarıp hızla aynı hastanenin yoğun bakım servisine kaldırdı.

Kadın solunum cihazına bağlanırken onun öldüğünü söyleyen doktor ise ortadan kayboldu.

Ekvator basınına konuşan tıp uzmanları, durumun katalepsi kaynaklı bir vaka olabileceği ihtimalinde duruyor.

Uzmanlar katalepsi durumuna hastanın kas sertliği yaşayarak dış uyaranlara yanıt vermeyebileceğini belirtiyor.