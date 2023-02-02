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Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü

Almanya'da çok ilginç bir cinayet polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. Park halindeki araçta bulunan kadın cesedi şok edici bir iddiayı da ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:26
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Öldü görünme için benzerini öldürdü

Kendisini öldü göstermek için benzerini öldürdü
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Oda Tv'nin haberine göre; geçtiğimiz yıl ağustos ayında Almanya'nın Ingolstadt kentinde polis park halindeki bir otomobilde kanlar içinde bir kadın cesedi bulundu. Kadının 50'den fazla kez bıçaklandığı tespit edilirken kimliği Irak asıllı bir Alman olan Sharaban K. olarak açıklandı.
Sharaban K.'nin aile üyeleri 23 yaşındaki genç kadının cesedini tespit etti. Daha sonra yapılan otopsi raporu ise ortada şüpheli bir durumun olduğuna işaret ediyordu.

Otopsiden sonra kurbanın komşu Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn'dan yine 23 yaşındaki Cezayirli bir güzellik blog yazarı olan Khadidja O. olduğu tespit edildi.
Polisin ortaya çıkardığı bilgilere göre iki kadın da birbirine çok benziyordu. İkisi de esmer tenli, düz siyah uzun saçlı ve özellikle ağır makyajlarıyla "çarpıcı bir şekilde birbirine benziyordu."

Yetkililer 19 Ağustos 2022'de Sharaban K. ve onun erkek arkadaşı Sheqir K.'yı tutukladı ancak şimdiye kadar kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. ,

Ingolstadt eyalet savcılığından Veronika Grieser birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar, sanığın (Sharaban K.) bir aile anlaşmazlığı nedeniyle saklanmak istediğini ve bu amaçla kendi ölümünü taklit etmek istediğini varsaymamıza yol açtı." dedi.

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