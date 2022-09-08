8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizin sebebini açıklıyoruz! Gün içerisinde bu detaylara dikkat etmiyorsanız...

Olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizin sebebini açıklıyoruz! Gün içerisinde bu detaylara dikkat etmiyorsanız...

Kimse olduğundan daha yaşlı görünmek istemez. Yine de bazıları bu sorunlar karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum ise yaş almakla değil, yanlış yaşam alışkanlıklarıyla ilgili. Neyse ki doğru alışkanlıklarla canlı ve enerjik bir görünüm kazanmak sizin elinizde. Gelin, sorunun kaynağına inmek için olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize sebep olan şeyleri inceleyelim.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:24
Takip Et

Olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizin sebebini açıklıyoruz! Gün içerisinde bu detaylara dikkat etmiyorsanız...

Olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizin sebebini açıklıyoruz! Gün içerisinde bu detaylara dikkat etmiyorsanız...
+
Aa
-

Sonsuza kadar genç kalmak mümkün olmasa sizi daha yaşlı gösterecek faktörleri ortadan kaldırmak mümkün. Üstelik bunun için bazı basit alışkanlıkları değiştirmek yeterli olabilir. Öyleyse bu faktörleri öğrenerek onları değiştirmeye ne dersiniz?

DENGESİZ VE DÜZENSİZ BESLENMEK

Fazla abur cubur tüketmek, sebze ve meyveden uzak kalmak, günün geç saatlerinde yemek yemek gibi beslenme alışkanlıkları; sağlığınız için hiç de iyi değil. Alkol ve sigara kullanımı ise durumu daha ciddi bir noktaya taşır. Olduğunuzdan daha yaşlı görünmemek için beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz.

SAÇLARI YANLIŞ ŞEKİLDE KURUTMAK

Saçlarınızı kuruturken fazla ısı kullanmak, saç derinize zarar vermesinin yanı sıra saçlarınızın kırılmasına neden olur. Sağlıksız ve mat saçlar ise sizi yorgun ve yaşlı gösterir. Bunun önüne geçmek için saçlarınızı orta sıcaklıkta kurutmaya özen göstermelisiniz.

EKRANA ÇOK FAZLA BAKMAK

Hayatımızın her yerinde olan TV, bilgisayar, telefonların yaydığı mavi ışıkların bizi yorduğunu hatta uyku düzenimizi bozduğunu biliyoruz. Bu ışıkların cilde verdiği zarar da bir o kadar fazla! Etrafa yorgun gözlerle bakmamak ve cilt sağlığınızı korumak için ekran başında geçirdiğiniz süreyi kısıtlayabilirsiniz.

DÜZENLİ CİLT BAKIMI YAPMAMAK

Cildinizi yağdan, kirden ve ölü deriden arındırmak için düzenli olarak cilt bakımı yapmanız gerekir. Bunun için kaliteli ve doğal içerikli bakım ürünleri alabilirsiniz. Sarf ettiğiniz çabanın size daha genç görünen bir ciltle dönüş yapacağını unutmayın.

FAZLA STRESLİ OLMAK

Hem bedeninizi hem ruhunuzu yoran stres, aslında erken yaşlanmanıza sebep olan en büyük faktör. Stresli olduğunuzda hayatınızın her bir alanı bu durumdan etkilenir. Buna uyku ve beslenme düzeni de dâhil... Dolayısıyla sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanıp bunları sürdürerek erken yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmak için stresle mücadele etmeyi öğrenmelisiniz.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
1
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
4
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
5
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
6
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
7
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.