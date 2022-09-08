Olduğunuzdan daha yaşlı görünmenizin sebebini açıklıyoruz! Gün içerisinde bu detaylara dikkat etmiyorsanız...

Sonsuza kadar genç kalmak mümkün olmasa sizi daha yaşlı gösterecek faktörleri ortadan kaldırmak mümkün. Üstelik bunun için bazı basit alışkanlıkları değiştirmek yeterli olabilir. Öyleyse bu faktörleri öğrenerek onları değiştirmeye ne dersiniz?

DENGESİZ VE DÜZENSİZ BESLENMEK

Fazla abur cubur tüketmek, sebze ve meyveden uzak kalmak, günün geç saatlerinde yemek yemek gibi beslenme alışkanlıkları; sağlığınız için hiç de iyi değil. Alkol ve sigara kullanımı ise durumu daha ciddi bir noktaya taşır. Olduğunuzdan daha yaşlı görünmemek için beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz.

SAÇLARI YANLIŞ ŞEKİLDE KURUTMAK

Saçlarınızı kuruturken fazla ısı kullanmak, saç derinize zarar vermesinin yanı sıra saçlarınızın kırılmasına neden olur. Sağlıksız ve mat saçlar ise sizi yorgun ve yaşlı gösterir. Bunun önüne geçmek için saçlarınızı orta sıcaklıkta kurutmaya özen göstermelisiniz.

EKRANA ÇOK FAZLA BAKMAK

Hayatımızın her yerinde olan TV, bilgisayar, telefonların yaydığı mavi ışıkların bizi yorduğunu hatta uyku düzenimizi bozduğunu biliyoruz. Bu ışıkların cilde verdiği zarar da bir o kadar fazla! Etrafa yorgun gözlerle bakmamak ve cilt sağlığınızı korumak için ekran başında geçirdiğiniz süreyi kısıtlayabilirsiniz.

DÜZENLİ CİLT BAKIMI YAPMAMAK

Cildinizi yağdan, kirden ve ölü deriden arındırmak için düzenli olarak cilt bakımı yapmanız gerekir. Bunun için kaliteli ve doğal içerikli bakım ürünleri alabilirsiniz. Sarf ettiğiniz çabanın size daha genç görünen bir ciltle dönüş yapacağını unutmayın.

FAZLA STRESLİ OLMAK

Hem bedeninizi hem ruhunuzu yoran stres, aslında erken yaşlanmanıza sebep olan en büyük faktör. Stresli olduğunuzda hayatınızın her bir alanı bu durumdan etkilenir. Buna uyku ve beslenme düzeni de dâhil... Dolayısıyla sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanıp bunları sürdürerek erken yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmak için stresle mücadele etmeyi öğrenmelisiniz.