Forbes, derginin 25’inci yılına özel hazırladığı “En Çok Kazanan Ölü Ünlüler” listesinde bir kez daha Michael Jackson’ı zirvede yer aldı.

Ünlü isim 2009 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bugüne kadar toplamda 3,5 milyar dolar gelir elde etti.

1-MICHAEL JACKSON- 105 MİLYON DOLAR

Ölümünden yıllar sonra da kazançlarını sürdüren ünlüler, Forbes’un “en çok kazanan ölü ünlüler” listesinde yine gündemde. Pop, rock ve edebiyat dünyasından isimler, miras gelirleri, müzik katalogları ve marka hakları sayesinde milyonlar kazanmaya devam ediyor.

2- DR. SEUSS- 85 MİLYON DOLAR

Gerçek adı Theodor Seuss Geisel olan Dr. Seuss, çocuk kitaplarıyla tanınıyor. Ölümünden sonra kitap satışları ve uyarlamalarından ciddi gelir elde ediyor.

3. RICHARD WRIGHT 81 MİLYON DOLAR

Pink Floyd’un kurucu üyelerinden biri olan Wright, grup müzikleri ve telif haklarından ölümünden sonra da kazanç sağlıyor.

4. SYD BARRETT 81 MİLYON DOLAR

Pink Floyd’un ilk gitaristi ve söz yazarı Barrett, müzik mirası ve albüm telif hakları sayesinde listede yer alıyor.

5- THE NOTORIUS B.I.G 80 MİLYON DOLAR

Rap dünyasının efsane isimlerinden olan Biggie, ölümünden sonra albümleri ve lisans gelirleriyle kazanç sağlamaya devam ediyor.

6. MILES DAVIS 21 MİLYON DOLAR

Caz müziğinin öncülerinden Davis, eserlerinin telif hakları ve yayın gelirleriyle listede bulunuyor.

7. ELVIS PRESLEY 17 MİLYON DOLAR

Rock’n Roll’un kralı Presley, ölümünden sonra müzik katalogları, lisans anlaşmaları ve markalaşma gelirleriyle hâlâ yüksek kazanç elde ediyor.

8. JIMMY BUFFET 14 MİLYON DOLAR

Şarkıcı ve söz yazarı Buffett, popüler “Margaritaville” markası ve müzik gelirleri sayesinde listede yer alıyor.

9. BOB MARLEY 13 MİLYON DOLAR

Reggae müziğin öncüsü Marley, eserlerinin telif hakları ve markalaşma gelirleriyle ölümünden sonra da kazanç sağlamaya devam ediyor.

10. JOHN LENNON 12 MİLYON DOLAR

The Beatles üyesi Lennon, müzik katalogları ve lisans hakları sayesinde ölümünden sonra da milyonlar kazanmaya devam ediyor.

11. KOBE BRYANT 10 MİLYON DOLAR

Kobe Bryant’ın Nike iş birliğiyle üretilen ayakkabıları, ölümünden beş yıl sonra bile satış rekorları kırıyor. Şirket, 2025 boyunca “Black Mamba” markası altında 12 yeni ürün çıkarmayı planlıyor. Bryant, 10 milyon dolarlık gelirle listenin son sırasında yer aldı.