Öldürdüğü çocuklarına veda yemeği ısmarlamış

İzmir'in Bornova ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen Vesim Şimşek, 4 çocuğunu silahla vurup intihara kalkışmıştı. Çocuklardan 3'ü can verirken intihara kalkışan baba ve yaralı kurtulan bir çocuk hastaneye kaldırılmıştı.

Çocuklarını öldüren Vesim Şimşek'in olaydan iki gün önce kızlarının en sevdiği yemek olan köfte ekmek alarak onları memnun etmeye çalıştığı ve birlikte hatıra fotoğrafı çektiği ortaya çıktı.

4 çocuğuna kurşun yağdırdıktan sonra kendisi ağır yaralayan babanın ve olaydan yaralı kurtulan bir kızın tedavisi devam ediyor.

Eşi ile boşanma aşamasında olan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, Bornova Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti. Ardından kendisini de öldürmek istedi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri ilk yaptıkları kontrolde 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre, 14 yaşındaki Nira Şimşek'in olay yerinde can verdiğini belirledi. Yaralı kurtulan 11 yaşındaki Hira Nur ise hastaneye kaldırıldı.

Henüz 2 yaşındaki Ceylin'in ağzında emzikle öldüğü belirtildi. Şimşek ailesinin yakınları arazinin engebeli olması nedeni ile çocukları 2 kilometre boyunca elleri ile taşıyarak cenaze aracına elleriyle taşıdı.

"EŞİNE, 'SEN BÜYÜK BİR OLAY DUYACAKSIN' DEMİŞ"

İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Şimşek'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Aile yakınlarından Mustafa Karataş yaptığı açıklamada Vesim Şimşek'in eşinin 2,5 ay önce boşanma davası açtığını, Vesim Şimşek'in bunalıma girdiğini, en son eşine 'Sen büyük bir olayı duyacaksın.' dediğini aktardı.

KAZADA GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞMUŞ



Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında çalıştığı sırada bir kaza geçirdiği ve sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Asıl işinin inşaat ustalığı olan Şimşek'in olay sırasında ücretli izinde olduğu belirtildi.