Öldüren darbe kamerada

Kaynak: İHA

Aksaray'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi araçlarından indi. Bir kişi ailesinin yanındaki adama yumruk atınca diğeri de elindeki bıçağı göğsüne sapladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bıçaklanan adam öldü.

Nakkaş Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde 29 yaşındaki Ramazan Us, 38 SA 624 plakalı aracıyla kendisine borcu olan akrabası 26 yaşındaki M.C.'nin kullandığı 68 DK 939 plakalı aracı takip ederek önünü kesti.

aw345355-01.jpg

Ardından araçtan inen Ramazan Us, M.C.'ye yumrukla saldırdı. Darp edilen M.C., yanında taşıdığı bıçakla Ramazan Us'u göğsünden bıçakladı. Ramazan Us bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

aw345355-02.jpg

Olay sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ramazan Us, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

aw345355-03.jpg

Yaşanan olaylar ise anbean bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın araçla borçlu olan kişinin aracının önünü kestiği, aşağıya inip yumrukla saldırdığı ve karşı tarafın bıçaklama anı yer alıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Son Haberler
Aracına taktırdı 192 bin TL ceza yedi
Aracına taktırdı 192 bin TL ceza yedi
Ruben Amorim gitti, Sporting çöktü
Ruben Amorim gitti, Sporting çöktü
Rekabet cezasına uygulanan para cezası artırıldı
Rekabet cezasına uygulanan para cezası artırıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan İran'dan düz cam ithalatına soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan İran'dan düz cam ithalatına soruşturma
Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı
Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı