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Yarısı yenen balık kameralara yansıdı. Görenler videoyu tekrar tekrar izledi

Vücudunun bir kısmı ısırılan balığın hayatına devam ettiği video sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 20:53
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Öldürmeyen Allah öldürmez. Yarısı yenen balık kameralara yansıdı. Görenler videoyu tekrar tekrar izledi!

Yarısı yenen balık kameralara yansıdı. Görenler videoyu tekrar tekrar izledi
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Video bir balığın vücudundan büyük bir parça eksik olmasına rağmen suda yüzmeye devam ettiği inanılmaz anı gösteriyor.

Reddit’te paylaşılan video yapılan yorumlarda bu balığın nasıl hayatta kaldığı sorgulandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Yüzerken hareket ederken ne kadar acı çektiğini bir düşünün. Bu konuda kendimi çok kötü hissettim.” dedi.

Uzman olduğunu iddia eden başka bir yorumcu ise konuya bilimsel yaklaşarak “Omurilik, somon veya benzeri balıklarda olduğu gibi karın yüzeyi boyunca değil, merkezde çalışır.

Herhangi bir gerçek hareketi kontrol etmeyen ve minimal vaskülarize olan simetrik bir yağ ve kas dokusu kütlesi karın düzleminde bulunur ve karın ısırıklarının ölümcül olmaması için bir tampon sağlar.

Ve ağrıyı hissetmek ve tanımak için çok fazla kapasiteye sahip olsalar da sinir uçları minimum seviyededir” dedi.

Öte yandan nörobiyologlar, balıkların acıyı anlayan ve acıya yanıt veren sinir sistemlerine sahip olduğunu uzun zamandır kabul ettiklerin biliniyor.

Ayrıca bazı deniz canlılarının vücutlarının belli kısımlarını yeniden büyütebilme yetenekleri olsa da videoda görülen balığın yaşama şansının olmadığı aktarıldı.

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Yurttas
2.01.2023 21:20
Iç organları kalbi yerinde kafası yerinde...ölümcül vücudu eksilmemis ondan zahir.  
 
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