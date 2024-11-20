Öldürmeyip süründüren virüs hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı

Halk arasında kış ishali olarak bilinen Norovirüs vakalarındaki artış yaşandı.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, hastalığın nasıl seyrettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Norovirüs, son derece hızlı bir şekilde yayılarak, mide bulantısı ve ishalle başlar. İlk 48 saat içinde belirtiler hızla şiddetlenebilir, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar özellikle tedbirli olmalılar. Kişiler semptomlar geçtikten sonra en az 48 saat daha evde kalmalı ve kalabalık alanlardan uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı.

"GÜNLERCE DEVAM EDİYOR”

Prof. Dr. Kamil Özdil, Norovirüs'ün hızla yayıldığını günlerce sürdüğünü ifade ederek, "Virüs, 1-2 gün içerisinde belirtilerini aniden gösteriyor. Başlangıçta mide bulantısı, ishal ve kusma gibi belirtiler baş gösteriyor. Bu belirtiler çoğunlukla 2-3 gün içinde geçse de hastalar için oldukça rahatsız edici olabilir" ifadelerini kullandı.

“İNSANLARA TEMAS ETMEKTEN VE KALABALIKTAN UZAK DURUN"

Prof. Dr. Özdil, bu hastalığın yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları gibi ek semptomlarla beraber görülebildiğini belirterek, semptomların şiddetinin kişiden kişiye değişebileceğini belirtti. Hastalığa yakalanan bireylerin izolasyon sürecine büyük önem verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kamil Özdil, "Virüse yakalanan kişiler semptomlar geçtikten sonra en az 48 saat daha evde kalmalı ve kalabalık alanlardan uzak durmalıdır. Bu, virüsün başkalarına bulaşmasını engellemek için kritik bir önlem" ifadelerini kullandı.

"48 SAAT BOYUNCA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Özdil, Norovirüs'ün tedavisinde en önemli adımın bol sıvı alımı ve dinlenme olduğunu belirterek, "Hastaların sıvı kaybını önlemek için yeterli miktarda su, komposto ve sıvı gıda alması gerekiyor. Ayrıca baş ağrısı ve ateş için parasetamol gibi ilaçlar kullanılabilir. Semptomlar geçtikten sonra, en az 48 saat daha evde kalmak virüsün yayılmasını engeller" ifadelerini kullandı.

Norovirüs'ün 6 belirtisi

Aşağıdaki 6 belirtiye sahip olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği söylendi.

Baş ağrısı

Halsizlik

İshal

Kusma

Mide bulantısı

Yüksek ateş