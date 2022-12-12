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Öldürülen bir kadın başbakanın arkadaşı çıktı

İtalya’nın başkenti Roma’da apartman yöneticileri tarafından yapılan toplantıya düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadınlardan Nicoletta Golisano’nun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:57
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Öldürülen bir kadın başbakanın arkadaşı çıktı

Öldürülen bir kadın başbakanın arkadaşı çıktı
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İtalya'nın başkenti Roma'nın Fidene bölgesinde apartman sakinleri tarafından yapılan toplantıya silahlı saldırı düzenlenmiş, 3 kadın hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıda hayatını kaybeden Nicoletta Golisano’nun arkadaşı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinden Golisano’nun ailesine başsağlığı dileyen Meloni, arkadaşını hep mutlu ve güzel olarak hatırlayacağını ifade etti. Meloni paylaşımında “Nicoletta çocuklarını koruyan bir anne, samimi ve sağ duyulu bir arkadaş, hem güçlü hem de kırılgan bir kadındı. Her şeyden çok alışılmamış görev anlayışına sahip profesyonel biriydi ve benim arkadaşımdı. Böyle ölmeyi hak etmedi. Nicoletta, birkaç hafta önce 50. yaş günü partisi için aldığı kırmızı elbisenin içinde güzel ve mutluydu. Benim için hep böyle güzel ve mutlu olarak kalacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Meloni, saldırganın silahı çaldığı iddia edilen atış poligonunun kapatıldığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan 2'si kadın 2'si erkek yaralılardan birinin durumunun hala ağır olduğu ve diğer hayatını kaybedenlerin isimleri Elisabetta Silenzi ve Sabina Sperandio olduğu açıklandı.

“Hepinizi öldüreceğim”
Silahlı şüpheli dün apartman sakinleri tarafından kafede düzenlenen toplantıyı basmış, “Hepinizi öldüreceğim'” dedikten sonra ateş etmeye başlamıştı. Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan saldırganın amacının siyasi olmadığı daha önce apartman sakinleri ile anlaşmazlık yaşadığı için saldırdığı iddia edilmişti.

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