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Öldürülen gazeteciler 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı

İzmir Gaziemir Belediyesi’nin öldürülen gazeteciler anısına düzenlediği etkinlikte sahne alan Levent Üzümcü ile Orhan Aydın, "Unutma Bizi" oyununu sahneledi. Etkinlikte konuşan Başkan Halil Arda, “Size söz, gazetecilerin özgürce yazdığı; sanatçıların, sanatlarını özgürce icra ettiği günler çok yakın” dedi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:59
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Öldürülen gazeteciler 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı

Öldürülen gazeteciler 'Unutma Bizi' oyunuyla anıldı
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ANKA'da yer alan haberde, Gaziemir Belediyesi’nin Öldürülen Gazeteciler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, "Unutma Bizi" oyunu sahnelendi. Cengiz Toraman’ın yazdığı ve yönettiği oyunu, Levent Üzümcü Tiyatrosu oyuncuları Levent Üzümcü ile Orhan Aydın sahneledi. Solist Gülcan Altan ile piyanist Dengin Ceyhan, müzikleriyle oyuna renk kattı. Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren Gaziemirliler, sanatçıları ayakta alkışladı.

Oyun sonunda sanatçılara anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Öldürülen Gazeteciler Günü kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte büyük ustalar Levent Üzümcü ve Orhan Aydın’ı, Nazım Hikmet Sahnesi’nde ağırlamaktan mutluyum. Kalemini satmayan, namuslu, dürüst, rüşvetle satın alınamayan, mesleği uğruna ölümü göze alan gazeteciler bu ülkede maalesef katledildi. Ömrümün 50 yılında 55 gazeteci katledildiğine tanık oldum. Onlar, sadece gazeteci değildi. Onlar, bizim yolumuzu aydınlatan birer aydındılar. Onlar; adaleti, barışı, kardeşliği yüreğinde hisseden, daha güzel yarınlara inanan insanların yüreğinde, çocuklarımızın çakmak çakmak gözlerinde yaşıyorlar. Size söz, gazetecilerin özgürce yazdığı, sanatçıların oyunlarını özgürce icra ettiği günler çok yakın. İnanın buna!” dedi.

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