'Öldürülen kadınlar da suçlu' diyen eski AKP’li Aydemir Meclis’e alınmayınca tehditler savurdu

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'Öldürülen kadınlar da suçlu' diyen eski AKP’li Aydemir Meclis’e alınmayınca tehditler savurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. oturumunda kadın cinayetlerinde kadınları suçladığı için tepki alan Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir'in yanındakiler güvenlik görevlileri tarafından salona alınmayınca tehditler savurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısında kadın cinayetlerine yönelik “Öldüren kadar ölenler de suçludur” sözleriyle kadınları suçlayan Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı 2. Meclis toplantısına katılmak istemesi sonrası gerginlik yaşandı.

AKP’den istifa eden ve kariyerine bağımsız Meclis Üyesi olarak devam Aydemir’in beraberindeki heyet salona alınmayınca olay yerinde kavga çıktı.

"SIKIYORSA ÇIKARIN"

Aydemir güvenlik görevlerine tepki gösterirken, “Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin binası, burası herkese açık olmalı. Arkadaşlar Cemil Başkan’ın çayını içmeye geldiler. Sıkıyorsa çıkarın. Dışarı diyenler dışarı gelsin” ifadelerini kullandı. Aydemir’in İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Altan İnanç sakinleştirdi.

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