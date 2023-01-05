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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacak" dediğini aktardı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:47
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Öldürülen Sinan Ateş'in eşinden açıklama: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında bir  açıklama yaptı.

Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in sözlerine yer verdi. 

Özdağ, Ayşe Ateş’in, 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar.' söylediğini ifade etti. 

Özdağ, "Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar' ifadelerini kullandı. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in, “Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar” dediğini aktardı.

"SİNAN’I ŞEHİT EDENLER BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ şu ifadelere yer verdi:

"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar.' "

NE OLMUŞTU?

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, sosyal medya hesaplarında bir süredir Ülkü Ocakları mensuplarının hedefindeydi.

Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel, kendisine bıçakla saldırmak isteyen kişilere ateş açmış, bu sırada bir Ülkü Ocakları üyesi hayatını kaybetmişti. Ülkü Ocakları, bu nedenle Sinan Ateş'i suçluyordu.

Ateş'in kısa süre önce bazı İYİ Partili isimlerle fotoğraf çektirmesi de MHP içerisinde tepkiyle karşılanmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, kurşunlardan üçü Ateş'in bacaklarına, biri karnına, diğeri ise başına isabet etmişti. Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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muhalefet adam
5.01.2023 11:46
her zaman dimdik yanındayız bir Sinan ölür ama milyonlarca Sinan vardır ne şimdi benidemi öldürmek için can atacaksınız Allah TÜRKÜ korusun NE MUTLU TÜRK ÜM DİYRENE eyy bahçeli  
 
Birisi
5.01.2023 11:32
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste! inşallah biz de görelim!  
 
mmt
5.01.2023 11:06
şehit eden maşalar ve onları azmettiren şeref yoksunları buu millet ne yapacağını biliyor.  
 
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