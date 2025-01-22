Öldürülen taksicinin komşusu gözaltında

Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu belirlendi. Bayram'ın 41 T 0534 plakalı ticari taksisi ise cesedinin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu.

Otopsi işlemlerinin ardından Bayram'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aile, cenazeyi Seka Camii'ne getirdi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bayram'ın ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bayram'ın cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan ekipler, Bayram'ın komşusu M.G'yi gözaltına aldı.