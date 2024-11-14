'Öldürülürsem' diyerek mektup bıraktı cinayet ortaya çıktı. Şahit olduğu pazarlık sonu oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Öldürülürsem' diyerek mektup bıraktı cinayet ortaya çıktı. Şahit olduğu pazarlık sonu oldu

Tekirdağ'da 52 yaşındaki Tuncay Çelikkaya tarlada ölü bulundu. Çelikkaya'nın ölümünü bıraktığı mektup ortaya çıkardı. Çelikkaya, mektubunda, İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul'da bir doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve öldürülmesi halinde sorumlunun bu kişi olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Tuncay Çelikkaya, 7 Ekim'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Çelikkaya, 2 gün önce, kırsal Türkgücü ile Çeşmeli mahalleleri arasında, tarlada ölü bulundu.

CİNAYETİ YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKARDI

Ölümü şüpheli bulan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çelikkaya'nın evinde arama yapıldı, savcılığa iletilmek üzere bir ihbar mektubu bulundu. İncelenen mektupta Çelikkaya'nın İsa Tanınmış adlı kişinin İstanbul Beylikdüzü'nde A.Ö. adlı doktoru vurdurmak için tetikçilerle pazarlık yaptığına şahit olduğunu ve başına bir iş gelmesi halinde de sorumlusunun bu kişi olduğunu yazdığı görüldü.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Mektup üzerine, İsa Tanınmış İstanbul'da yakalanıp Çorlu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanınmış, tutuklandı.

Boğulduğu değerlendirilen Tuncay Çelikkaya'nın kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından netleşecek.

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