Öldürüp üzerine beton dökmüş! Altından dayısının cinsel istismarı çıktı

Kütahya’da yaklaşık bir yıl önce kaybolan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar Tunç tarafından cinsel istismara uğrayıp öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi, birlikte yaşadıkları evin girişinde üzeri betonla kapatılmış bir kuyuda bulundu. Aynı zamanda Nagihan’ın babası Mehmet Uyğur’u öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde bulunan Yaşar Tunç’un da aralarında olduğu 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

KAYIP İHBARI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nagihan Uyğur’un ablası Hümeyra Elif Tunç, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak kardeşinin bir yıldır kayıp olduğunu bildirdi. Hümeyra Elif Tunç, kardeşinin en son Nisan 2024’te evden ayrıldığını ve Eskişehir’deki barlarda çalıştığını, o tarihten beri kendisinden haber alınamadığını söyledi.

CESET KUYUDA BULUNDU

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, yapılan başvuru sonrası kapsamlı bir soruşturma başlattı. Aile üyeleri ve çevreden alınan ifadeler doğrultusunda Nagihan Uyğur’un, anneleri Hatice Uyğur’un tutuklanmasının ardından kız kardeşleriyle birlikte dayısı Yaşar Tunç’un evine yerleştiği ve burada öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak’taki iki katlı evin giriş katında betonla kapatılmış bir alan fark etti. Kuyuda yapılan kazıda Nagihan Uyğur’un cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın yaşandığı evin, Ağustos 2024’te 1 milyon TL’ye başkasına satıldığı belirlendi.

DOKUZ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, SEKİZİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar Tunç, eşi Havva Tunç, imam nikahlı eşi Emine Çelik, kayınbiraderi Osman Çelik, akrabaları Havva Eylül Tunç, Fatma Çelik, Efe Sıktı Tunç, Halil Tunç ve kız kardeşi Gizem Uyğur gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sekizi “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. 15 yaşındaki Gizem Uyğur ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AİLENİN GEÇMİŞİNDEKİ CİNAYETLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Yaşar Tunç’un, Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’u 2011 yılında Hatay’da öldürdüğü suçlamasıyla arandığı ve Şubat 2025’te yakalanarak cezaevine konduğu öğrenildi. Aynı dosyada, anne Hatice Uyğur’un da eşini tabancayla öldürüp gömdüğünü itiraf ettiği ve 2018’de tutuklandığı bilgisi yer aldı. Aile, bu olayların ardından Gaziantep ve Antalya’dan sonra Kütahya’ya taşınmıştı.

TOPLANTI YAPILIP 'İNFAZ' KARARI ALINDIĞI İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre, Nagihan Uyğur aynı evde yaşadığı dönem dayısı Yaşar Tunç tarafından cinsel istismara uğradı. Bu durumu ailenin diğer bireylerinin de bildiği, ancak sessiz kaldıkları iddia edildi. Yaşar Tunç’un resmi ve imam nikahlı eşlerinin bu durumu kabul etmediği ve Nagihan’ı evde istemedikleri belirtildi.

İddialara göre, Eylül 2023’te evde yapılan bir toplantıda, Yaşar Tunç’un önderliğinde Nagihan Uyğur’un öldürülmesine karar verildi. Yaşar Tunç, diğer aile üyeleriyle birlikte Nagihan’ı iple boğarak kuyuya attı ve üzerini betonla kapattı.

KÜÇÜK KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

Anne Hatice Uyğur’un diğer iki küçük yaştaki kızı, savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruma yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.