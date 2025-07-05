Ole Gunnar Solskajer'den taraftarları heyecanlandıran sözler!

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Ole Gunnar Solskajer'den taraftarları heyecanlandıran sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın yaz kampında açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, takımın durumu ile ilgili söylediği sözlerle taraftalrarı heyecanlandırdı.

Süper Lig devi Beşiktaş, çalışmalarına başladı. Avusturya'da yeni sezon kampında bulunan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte başarılı teknik adamın sözlerinden öne çıkanlar;

Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Solskjaer, "Takıma ve oyuncularıma baktığımda, herkesin gözlerinde, bedenlerinde ve ruhlarında büyük bir enerji görüyorum.Herkes çok hırslı ve sezona çok iyi bir başlangıç yapıyoruz. Kulüp çok iyi bir durumda. Ayrıca, heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yeni sezonların yeni bir başlangıç olduğunu aktaran Solskjaer, "Başarılı bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak inşa edeceğiz. Her yeni sezon, yepyeni bir başlangıçtır." dedi.

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