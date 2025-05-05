Ole Gunnar Solskjaer 3.5 ayda Beşiktaş tarihine geçti! İnanılmaz başarı

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Ole Gunnar Solskjaer 3.5 ayda Beşiktaş tarihine geçti! İnanılmaz başarı

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun son derbisinde deplasmanda Fenerbahçe'yi devirmeyi başardı. Bu galibiyetin ardından siyah-beyazlıların çiçeği burnunda teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta derbi mücadelelerinde alınan sonuçlar bir nebze de olsa yüzleri güldürmeyi başardı. Özellikle Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle şaha kalkan Kara Kartal'da, Norveçli teknik adam benzersiz bir başarıya imza attı.

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OLE GUNNAR SOLSKJAER BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇMEYİ BAŞARDI

Beşiktaş'ın 19 Ocak'ta göreve getirdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Son olarak dün akşam Fenerbahçe'yi de deviren başarılı teknik adam bu tarihe geçti.

Opta verilerine göre; 52 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile karşılaştığı ilk Süper Lig maçlarının hepsini kazanan ilk teknik direktör oldu.

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