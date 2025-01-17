Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş için İstanbul’a geldi. İşte ilk görüntü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş’ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Ole Gunnar Solskjaer İstanbul’a geldi. 51 yaşındaki teknik adam ilk pozunu verdi.

Beşiktaş, son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve 3 yıldır da UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Solskjaer, Beşiktaş ile olan görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

Solskjaer ilk açıklamasında, "Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tecrübeli teknik adamın ilk fotoğrafı Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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