Ole Gunnar Solskjaer nasıl telaffuz edilir? Kendisi açıkladı

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kendisini Beşiktaş teknik direktörü yapan imzayı attı. Norveçli teknik adam basın toplantısında isminin nasıl telaffuz edildiğini açıkladı.

"KIZIMIN DOĞUMU YILI BİR İŞARET"

Solskjaer ayrıca "Benim kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş'ın da 1903'te kurulduğunu görüyoruz. Bence bu bir işaret." diyerek başarılı olmak istediğini dile getirdi. Solskjaer, futbol kariyeri boyunca Molde ve Manchester United kulüplerinde oynadı. Teknik direktörlük kariyerinde Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde çalıştı. Norveç Ligi’nde Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında şampiyon olan Solskjaer, 2013 yılında ise Norveç Kupasını kazandı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ

Norveçli futbol adamı imzasının ardından bir video klip ile Beşiktaşlı taraftara seslendi. "Ne istediğinizi biliyorum. Bana sizi ve Beşiktaş'ı çok iyi anlattılar. Bütün hayal kırıklıklarınızı ve sorunlarınızı çok iyi biliyorum. Futbol bu, bazen böyle dönemler olur. Nasıl bir takım görmek istediğinizi çok iyi biliyorum. Kartallar gibi yüksekten uçmak için gece gündüz çalışacağımızın sözünü veriyorum. Diri, mücadeleden kaçmayan, enerjisi yüksek ve gurur duyacağınız bir takım yaratacağız. Büyük Beşiktaş taraftarı, bütün bunları yapabilmemiz için sizden tek bir şey rica ediyorum. Bu yolda bizim yanımızda olun, omuz omuza hep birlikte yürüyelim. Sevgili Beşiktaşlılar, ne istediğinizi biliyorum."