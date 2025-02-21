Ole Gunnar Solskjaer Türk hakemlerinden memnun

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK YARI 4-5 YAPABİLİRDİK"



Maça çok kötü başladıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "Eyüpspor ligin en iyi takımlarından biri. İlk 15 dakikalarda iyi oynayan bir takım. Golü de erken buldular ama çok iyi reaksiyon verdik. Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı olduk. Birçok fırsat bulduk. İlk yarı 4-5 yapabilirdik. Oyunu idare etme şeklimizden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Saha ile ilgilenen görevlileri de tebrik ediyorum. Sabah burada futbol oynanmaz demiştim ama zemin harikaydı" ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI"

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın istikrara ihtiyacı olduğunu ve kendisinin de istikrarı sevdiğini belirterek, "Beşiktaş’ın çok iyi oyuncuları var. Önemli olan mantaliteydi. Beşiktaş son yılarda çok fazla başkan ve teknik direktör değiştirdi. Uzun vadede bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Artık istikrara ihtiyacımız var. Ben de istikrarı seven bir hocayım.

Başkan da benimle aynı noktada. Oyunculara verdiğimiz mesajlar da basitti. Taktiksel değişikliler de yaptık. Onlara inandığımızı göstermemiz gerekiyordu. Ben de onlara inanıyorum. Onlara yolu ve yapılması gerekeni gösteriyoruz. Tüm çalışanlar bir amaç için burada ve hedefimiz bu sezon Avrupa kupalarına katılmak" şeklinde konuştu.



"BENCE İYİ TÜRK HAKEMLERİ VAR"

Başkan Serdal Adalı’nın, Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynayacakları maçlara yabancı hakem isteyeceklerine yönelik açıklamalarının hatırlatılmasının ardından 51 yaşındaki teknik direktör, "Benim Türk hakemlerine yönelik tecrübem çok iyi. Bence çok iyi hakemler var. Benim odağım futbol, kendi takımım. Hakemler değil. Hakemlerle ilgili bir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.



"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I YAKALAMAK ZORUNDAYIZ"



Süper Lig’de gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmadığını ve adım adım gitmeleri gerektiğine vurgu yapan Norveçli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray farkı açtı. Onları yakalamak zorundayız. Belki yakalamak zaman alacak ama bunu yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.