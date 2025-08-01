Ole Gunnar Solskjaer’den istifa açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Arda Turan’ın öğrencileri Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nden elenen Siyah beyazlı ekip, yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeye çalışacak.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

İstifayla ilgili bir soru üzerine Solskjaer, şöyle konuştu: