Ole Gunnar Solskjaer’den istifa açıklaması

Kaynak: İHA
Ole Gunnar Solskjaer’den istifa açıklaması

Shakhtar Donetsk maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yaptığı açıklamada, istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Arda Turan’ın öğrencileri Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nden elenen Siyah beyazlı ekip, yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeye çalışacak.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

İstifayla ilgili bir soru üzerine Solskjaer, şöyle konuştu:

"İstifa etmeyi düşünmüyorum. Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4-5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var.”

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