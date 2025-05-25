Ole Gunnar Solskjaer'den istifa açıklaması: Beşiktaş'ta kaos erken başladı

Beşiktaş'ta üçüncülük için ele geçen fırsatın kaçmasının şoku yaşanıyor. Başakşehir'in Adana Demirspor'a yenilmesiyle ilk dört sırayı garantileyen siyah beyazlılar, Samsunspor'un Trabzon'da puan kaybettiği haftada kendi evinde Rizespor'a 2-1 yenildi. Üçüncü olursa sezonu daha geç açma fırsatını yakalayacak Beşiktaş'ta maç sonunda kaos vardı.

SOLSKJAER TRİBÜNLERE GİTMEDİ

Rizespor'un 2-1 öne geçmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları protesto etti. Uzun süre siyah-beyazlı oyuncuları yuhalayan tribünler teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik direktör, protesto üzerine tribünlere gitmekten vazgeçerek alkışlamakla yetindi.

İSTİFA SORUSU SORULDU



Maç sonu açıklamalarda bulunan Solskjaer, sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Norveçli teknik direktör, istifanın gündeminde olmadığını belirterek "Haftaya maçımız var. 3. sıradaki pozisyonu elde etmek için savaşacağız. Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Bu tarz maçları takımımız kazanamadı. Bu maçları kazanmayı öğreneceğiz. Hepimiz için bugün hayal kırıklığıydı. Maç 1-1'ken riskler aldık. İki oyuncu soktuk, kazanmamız gerekirken kaybettik. Bodrum'a kazanmak için gideceğiz" diye konuştu.

Bu tür maçları kazanmaları gerektiğini vurgulayan Norveçli hoca şunları söyledi: "Daha iyi bir kültür oluşturmak için buraya getirildim. Finansal olarak zorluklar yaşanan bir dönemde geldim. Ocak ayında çok fazla transfer yapamadık. Gelecek sezon kadrosunun nasıl olması gerektiği konusunda net bir fotoğraf var. Bu tarz maçları hedefe ulaşmak için kazanmamız gerekiyor. Buradaki oyuncu grubumuz her şeyini veriyor. Gösterdikleri tutumu eleştiremem. Bu maçları kazanmak için yeterince iyi değiliz. Bu sezon böyle geçti. Bazı konuların hoca olarak üzerine eğileceğiz ve transferler yapacağız."

Gelecek sezon gurur duyulacak bir takım kurmayı hedeflediklerini belirten Solskjaer, "Taraftarlarımız harika. Gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar. 30 puan gerideyiz. Bu durum alışık olduğumuz, alışmamız gereken bir durum değil. Taraftar da zor durumda takıma destek verdi. Bu tutkuyu hissediyoruz. Seneye daha fazla sayıda maç kazanmak istiyoruz. Taraftarımız inanacak ve gurur duyulacak bir takım görmek istiyor. Umuyorum adım adım üst taraflara yaklaşmayı hedefliyoruz. Her maçı kazanabiliriz diyemem, çalışacağız. Ona göre bir kadro kuracağız. Her maça başlarken 'bu takım bu maçı kazanır' dedirtecek bir takım kurmak istiyoruz. Bugünkü maç gibi maçları kazanmamız gerekiyor. Zaferlere ulaşabilmek için bu maçları daha iyi oynamamız gerekiyor. Bugün yaşadığımız his en kötü hissiyat" dedi. Kazanmak için birçok şeyi denediklerini ancak gerçekleştiremediklerini aktaran Solskjaer, sölerini şöyle bitirdi: "Bir futbol takımı; taraftarlarına, çocuklara inanmak için bir şey vermelidir. Bütün taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık şampiyonluk yarışında olamadığımız için. Üzgünüm, özür diliyoruz. İstiyoruz, deniyoruz ama şu an yapamıyoruz. Taraftarlarımız galibiyetten sonra yürürken gurur dolu görmekten daha gurur duyulacak bir şey yoktur. Bir gün mutlaka şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Hayaller kuruyoruz, kazanmayı umuyoruz. Gerçekçi de olmak lazım. Son 4 senede fazla puan farkıyla zirvenin gerisinde kaldı. Sadece yaklaşmayı hayal etmiyoruz. Bir şeyler başarmayı hayal ediyoruz. Kulüplerde bazı şeyler adım adım olur. Her departmanın birlikte çalışması gerekir. Son sezonlar zor geçmiş. Her şey kusursuz olsaydı bugün bu görevde olamazdım. Benim işim bu sürece katkıda bulunmak. Umuyoruz ki şampiyonluk yarışının içinde olalım. Şampiyonluk bir gün olacak ama şu an ne zaman olacağına cevap veremiyorum. Burada oturup şampiyonluklardan konuşmak yanlış olabilir çünkü bugün kaybettik. 3-4 sezondur takımımız kaybediyor. Şampiyon olmak için şampiyon gibi bir sezon geçirmeniz gerekir. Bu benden başlar, şampiyon gibi çalışıp sonunda şampiyonluğa ulaşırsınız."