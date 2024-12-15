'Öleceğim soğuktan' diyerek yardım istemişti, aynı yerde öldü! Suçlanan belediyeden açıklama

İzmir'in Buca ilçesinde, dün bir vatandaş tarafından yardım isteği görüntülerde 'Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor' diyen 58 yaşındaki evsiz adam ölü bulunmuştu. Yaşlı adamın sokakta ölü bulunmasının ardından eleştiri okları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vefat eden adama yardımda bulunmadığına ilişkin iddialar üzerini belediye açıklama yaptı.

58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde ölü bulunmuştu. Sokakta yaşayan Adnan Kale’nin ölümün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılan işlem ve yardımları açıkladı.

ALKOL BAĞIMLILIĞI NEDENİ İLE MERKEZDEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILMIŞ

Belediye'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın açıklamasında "Ekiplerimiz 19.11.2023 tarihinde de yapılan ihbar üzerine engelli vatandaşımızın bulunduğu noktaya gitmiş, kişi Büyükşehir’e bağlı Müyesser Tufan Geçici Erkek Konukevi’ne yerleştirilmiş, engelli olması ve kendisine en uygun hizmet alabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi ile iletişime geçilerek 2022/06 numaralı genelge kapsamında 27.11.2023 tarihinde TOREN Engelli Bakım Merkezi’ne alınmıştır.

Engelli vatandaşımız daha sonra alkol bağımlılığı nedeniyle kurumdan kendi isteğiyle ayrılmış, dün sosyal medyada geçen haber dışında herhangi bir ihbara konu olmamıştır. 14.12.2024'te belirtilen adrese gidilmiş fakat vatandaşın vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevimiz an itibariyle evsiz 72 vatandaşımıza hizmet sağlamaya devam etmektedir.” denildi.