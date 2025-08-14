Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen bek oyuncusu Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak için Topçular ile görüşmelerini sürdürüyordu. İngiliz devinden, sarı-lacivertlilere iyi haber gelirken, Ukraynalı oyuncu ise maddi sebeplerden dolayı transferi zora soktu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla takımda görmek istediği 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zinchenko için Arsenal, 13 milyon euroluk inadından vazgeçti. Kadroda düşünülmeyen deneyimli sol kanat oyuncusu için 'Topçular' pazarlığa açık konuma geldi. Mourinho'nun orta sahada kullanmak istediği Zinchenko ise imza parasının peşinde.

Berke Özer transferi bitti! Sözleşmeye imza atıyor: Galatasaray...Berke Özer transferi bitti! Sözleşmeye imza atıyor: Galatasaray...

e.jpeg

Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlarGörüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar

OLEKSANDR ZINCHENKO MADDİYATI ÖN PLANDA TUTUYOR

The Athletic'te yer alan habere göre; Sezon sonu serbest kalacak Zinchenko'nun 1 yılı tamamlayıp daha fazla kazanç elde etmeyi amaçladığını bildirdi. Oyuncunun kariyerinden önce maddi konuları öncelik yapması Ada basınında tartışma konusu oldu.

Kariyerinde 196 kez sol bek; 45 kez ise orta sahada görev yapan Zinchenko, 2022'de 35 milyon euroya Manchester City'den Arsenal'ın yolunu tutmuştu.

Galatasaray'a büyük suçlama! Yöneticiler hapis yatabilirGalatasaray'a büyük suçlama! Yöneticiler hapis yatabilir

Ve transferi resmen duyurdular! Merih Demiral yıllar sonra Süper Lig'e dönüyorVe transferi resmen duyurdular! Merih Demiral yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor

Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası olduNe Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

Son Haberler
Geceleri uyuyamıyor musunuz? Suçlu belli oldu
Geceleri uyuyamıyor musunuz? Suçlu belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor! (14 Ağustos 2025)
Küresel piyasalar karışık seyrediyor! (14 Ağustos 2025)
Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor
Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor
Otomobil takla attı: Yaralılar var
Otomobil takla attı: Yaralılar var
Ali Yerlikaya duyurdu: 14 şahıs yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Ali Yerlikaya duyurdu: 14 şahıs yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyorlardı