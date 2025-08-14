Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla takımda görmek istediği 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zinchenko için Arsenal, 13 milyon euroluk inadından vazgeçti. Kadroda düşünülmeyen deneyimli sol kanat oyuncusu için 'Topçular' pazarlığa açık konuma geldi. Mourinho'nun orta sahada kullanmak istediği Zinchenko ise imza parasının peşinde.

OLEKSANDR ZINCHENKO MADDİYATI ÖN PLANDA TUTUYOR

The Athletic'te yer alan habere göre; Sezon sonu serbest kalacak Zinchenko'nun 1 yılı tamamlayıp daha fazla kazanç elde etmeyi amaçladığını bildirdi. Oyuncunun kariyerinden önce maddi konuları öncelik yapması Ada basınında tartışma konusu oldu.

Kariyerinde 196 kez sol bek; 45 kez ise orta sahada görev yapan Zinchenko, 2022'de 35 milyon euroya Manchester City'den Arsenal'ın yolunu tutmuştu.

