Ölen babasıyla günlerce aynı evde yaşadı

Hadise, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak’ta yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede gerçekleşti.

Oğlu Levent Barış Erturhan ile birlikte yaşayan Bilal Erturhan, 18 Eylül'de iddiaya göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ne yapacağını kestiremeyen Levent Barış Erturhan, hafta sonu gelecek ablasını bekledi. Erturhan'ın eve bugün gelen ablası, babasını koltukta oturur halde hareketsiz bulup, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese görevliler yönlendirildi. Sağlık ekibi, Bilal Erturhan'ın vefat ettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından Bilal Erturhan'ın naaşı, kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polise babasının vefatı sonrası ne yapacağını bilemediğini söyleyen Levent Barış Erturhan, şok yaşadığını, bu nedenle hafta sonu Antalya’ya gelecek ablasını beklediğini belirtti. Levent Barış Erturhan'ın, babasının cansız bedeni götürüldükten sonra evin önünde dua ettiği gözlendi.